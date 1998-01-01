Kart Çeşitleri

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Paraf Paraf Paraf Paraf Yeni Paraf, benzersiz güzellikler sunmaya devam ediyor. Artık banka kartı ve kredi kartı bir arada! Keşfet Paraf Platinum Paraf Platinum Paraf Platinum Paraf Platinum Yeni Paraf Platinum, benzersiz güzellikler sunmaya devam ediyor. Artık banka kartı ve kredi kartı bir arada! Keşfet Parafly Parafly Parafly Parafly Yeni Parafly, benzersiz ayrıcalıklarıyla size yenilikler sunmaya devam ediyor. Artık kredi kartı ve banka kartı bir arada! Keşfet Parafly Platinum Parafly Platinum Parafly Platinum Parafly Platinum Yeni Parafly Platinum, benzersiz ayrıcalıklarıyla size yenilikler sunmaya devam ediyor. Artık kredi kartı ve banka kartı bir arada! Keşfet Parafree Parafree Parafree Parafree Yeni Parafree, benzersiz güzellikler sunmaya devam ediyor. Artık banka kartı ve kredi kartı bir arada! Keşfet Paraf Sanal Paraf Sanal Paraf Sanal Paraf Sanal Paraf'a bağlı olarak çalışan Paraf Sanal ile kolay, hızlı ve güvenli alışverişin keyfini çıkarın! Keşfet Parafast Parafast Parafast Parafast Parafast İsimsiz Kart, müşterilerimize Şubelerimizden anında sunulmak amacıyla hazırlanmış bir Banka Kartıdır. Keşfet Eczacı Paraf Eczacı Paraf Eczacı Paraf Eczacı Paraf Eczacı Paraf ile yurt içi ve yurt dışında Visa/MasterCard, yurt içinde Troy logosu bulunan tüm üye işyerlerinde alışveriş yapabilirsiniz. Keşfet HALKCARD HALKCARD HALKCARD HALKCARD Bankamız ücretsiz kredi kartı olup, kart aidatı alınmamaktadır. Keşfet
Paraf Business Paraf Business Paraf Business Paraf Business Paraf Business, firma adına harcama yapan kişiler için geliştirilmiş özel bir kredi kartıdır. Keşfet Paraf Esnaf Paraf Esnaf Paraf Esnaf Paraf Esnaf Paraf Esnaf  ile ticari faaliyetlerini geliştirmek ve işini büyütmek isteyen herkes taksitli ve vadeli hizmet alma imkanlarından yararlanıyor. Keşfet Paraf KOBİ Paraf KOBİ Paraf KOBİ Paraf KOBİ Paraf KOBİ ile ticari faaliyetlerini geliştirmek ve işini büyütmek isteyen herkes taksitli ve vadeli hizmet alma imkanlarından yararlanıyor. Keşfet Eczacı Paraf KOBİ Eczacı Paraf KOBİ Eczacı Paraf KOBİ Eczacı Paraf KOBİ Eczacı Paraf KOBİ ile ticari faaliyetlerini geliştirmek ve işini büyütmek isteyen herkes taksitli ve vadeli hizmet alma imkanlarından yararlanıyor. Keşfet HALKCARD BUSINESS HALKCARD BUSINESS HALKCARD BUSINESS HALKCARD BUSINESS Bankamız ücretsiz kredi kartı olup, kart aidatı alınmamaktadır. Keşfet
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