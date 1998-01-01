Kart Çeşitleri

Paraf

Paraf

Paraf Yeni Paraf, benzersiz güzellikler sunmaya devam ediyor. Artık banka kartı ve kredi kartı bir arada! Keşfet

Paraf Platinum

Paraf Platinum

Paraf Platinum Yeni Paraf Platinum, benzersiz güzellikler sunmaya devam ediyor. Artık banka kartı ve kredi kartı bir arada! Keşfet

Parafly

Parafly

Parafly Yeni Parafly, benzersiz ayrıcalıklarıyla size yenilikler sunmaya devam ediyor. Artık kredi kartı ve banka kartı bir arada! Keşfet

Parafly Platinum

Parafly Platinum

Parafly Platinum Yeni Parafly Platinum, benzersiz ayrıcalıklarıyla size yenilikler sunmaya devam ediyor. Artık kredi kartı ve banka kartı bir arada! Keşfet

Parafree

Parafree

Parafree Yeni Parafree, benzersiz güzellikler sunmaya devam ediyor. Artık banka kartı ve kredi kartı bir arada! Keşfet

Paraf Sanal

Paraf Sanal

Paraf Sanal Paraf'a bağlı olarak çalışan Paraf Sanal ile kolay, hızlı ve güvenli alışverişin keyfini çıkarın! Keşfet

Parafast

Parafast

Parafast Parafast İsimsiz Kart, müşterilerimize Şubelerimizden anında sunulmak amacıyla hazırlanmış bir Banka Kartıdır. Keşfet

Eczacı Paraf

Eczacı Paraf

Eczacı Paraf Eczacı Paraf ile yurt içi ve yurt dışında Visa/MasterCard, yurt içinde Troy logosu bulunan tüm üye işyerlerinde alışveriş yapabilirsiniz. Keşfet

HALKCARD

HALKCARD