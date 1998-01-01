Kullandığınız tarayıcının sürümü eski olduğu için siteyi düzgün görüntüleyemiyor olabilirsiniz.
Lütfen tarayıcınızı güncelleyin ve tekrar deneyin.
PARAF'I TANIYIN
KART ÇEŞİTLERİ
KAMPANYALAR
PROGRAM ORTAKLARI
ParafMAG
İNTERNET ŞUBESİ
HIZLI BAŞVUR
Kredi Kartı Başvurusu
Üye İşyeri Başvurusu
PARAF'I TANIYIN
KART ÇEŞİTLERİ
KAMPANYALAR
PROGRAM ORTAKLARI
ParafMAG
Hemen Başvur
İnternet Şubesi
Kart Çeşitleri
Bireysel Kartlar
Ticari Kartlar
Paraf
Paraf
Paraf
Yeni Paraf, benzersiz güzellikler sunmaya devam ediyor. Artık banka kartı ve kredi kartı bir arada!
Keşfet
Paraf Platinum
Paraf Platinum
Paraf Platinum
Yeni Paraf Platinum, benzersiz güzellikler sunmaya devam ediyor. Artık banka kartı ve kredi kartı bir arada!
Keşfet
Parafly
Parafly
Parafly
Yeni Parafly, benzersiz ayrıcalıklarıyla size yenilikler sunmaya devam ediyor. Artık kredi kartı ve banka kartı bir arada!
Keşfet
Parafly Platinum
Parafly Platinum
Parafly Platinum
Yeni Parafly Platinum, benzersiz ayrıcalıklarıyla size yenilikler sunmaya devam ediyor. Artık kredi kartı ve banka kartı bir arada!
Keşfet
Parafree
Parafree
Parafree
Yeni Parafree, benzersiz güzellikler sunmaya devam ediyor. Artık banka kartı ve kredi kartı bir arada!
Keşfet
Paraf Sanal
Paraf Sanal
Paraf Sanal
Paraf'a bağlı olarak çalışan Paraf Sanal ile kolay, hızlı ve güvenli alışverişin keyfini çıkarın!
Keşfet
Parafast
Parafast
Parafast
Parafast İsimsiz Kart, müşterilerimize Şubelerimizden anında sunulmak amacıyla hazırlanmış bir Banka Kartıdır.
Keşfet
Eczacı Paraf
Eczacı Paraf
Eczacı Paraf
Eczacı Paraf ile yurt içi ve yurt dışında Visa/MasterCard, yurt içinde Troy logosu bulunan tüm üye işyerlerinde alışveriş yapabilirsiniz.
Keşfet
HALKCARD
HALKCARD
HALKCARD
Bankamız ücretsiz kredi kartı olup, kart aidatı alınmamaktadır.
Keşfet
Paraf Business
Paraf Business
Paraf Business
Paraf Business, firma adına harcama yapan kişiler için geliştirilmiş özel bir kredi kartıdır.
Keşfet
Paraf Esnaf
Paraf Esnaf
Paraf Esnaf
Paraf Esnaf ile ticari faaliyetlerini geliştirmek ve işini büyütmek isteyen herkes taksitli ve vadeli hizmet alma imkanlarından yararlanıyor.
Keşfet
Paraf KOBİ
Paraf KOBİ
Paraf KOBİ
Paraf KOBİ ile ticari faaliyetlerini geliştirmek ve işini büyütmek isteyen herkes taksitli ve vadeli hizmet alma imkanlarından yararlanıyor.
Keşfet
Eczacı Paraf KOBİ
Eczacı Paraf KOBİ
Eczacı Paraf KOBİ
Eczacı Paraf KOBİ ile ticari faaliyetlerini geliştirmek ve işini büyütmek isteyen herkes taksitli ve vadeli hizmet alma imkanlarından yararlanıyor.
Keşfet
HALKCARD BUSINESS
HALKCARD BUSINESS
HALKCARD BUSINESS
Bankamız ücretsiz kredi kartı olup, kart aidatı alınmamaktadır.
Keşfet
Bizi Takip Edin
Facebook
Twitter
Faiz Oranları ve Ücretler
Bize Ulaşın
Üye İşyeri Hizmetleri
ATM / Şube Adresleri
SSS
Bilmem Gerekenler
Site Haritası
Gizlilik Politikası
Yasal Uyarılar
Sözleşmeler ve Bilgi Formları
Sosyal Sorumluluk
© Copyright 1998, 2020 Türkiye Halkbankası A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.